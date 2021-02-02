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Aslan kükredi

Galatasaray ara transfer döneminde kadrosunu Halil, Mohamed, Yedlin ve Gedson Fernandes ile güçlendirdi.

Aslan kükredi

2.2.2021

SÜPER Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna 5 oyuncu kattı. Sarı-kırmızılılar, Brentford'dan Halil Dervişoğlu, Monaco'dan Henry Onyekuru, Zamelek'ten Mostafa Mohamed. Newcastle United'dan DeAndre Yedlin ve Tottenham Hotspur'dan Gedson Fernandes'i aldı. Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed ile DeAndre Yedlin dün İstanbul'a gelerek sözleşme imzalandı. Portekizli yıldız oyuncu Gedson Fernandes'in ise Covid-19 testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan ve uçağa binemeyen Portekizli oyuncu için yönetim, Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi. Bakanlık hava ambulansını tahsis ederek Gedson Fernandes'i İstanbul'a getirdi. Genç futbolcunun karantina sürecinin devam ettiği belirtildi.

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