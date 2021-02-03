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Haberler Galatasaray Aslan hata yapmadı

Aslan hata yapmadı

Ligde zor günler geçiren rakibi karşısında sarı kırmızılılar, Onyekuru, Donk ve penaltıdan Mohamed’in golleriyle sonuca gitti. Cim-Bom maç fazlasıyla ikinci sıraya çıkmayı başardı.

Aslan hata yapmadı

3.2.2021

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, sahasında Başakşehir'i mağlup etti: 3-0. 7. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 16'da Guiliano'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Guldbrandsen'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera auta çeldi. 18'de Marcao'nun ceza sahası içinde Epureanu'ya yaptığı müdahale için hakem Arda Kardeşler VAR'a danışarak penaltı kararı verdi. 22'de Guiliano'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 45'te ceza sahası dışı sağ çaprazından Donk'un ortaya çevirdiği topa arka direkte Onyekuru'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

DONK MAÇTA YILDIZLAŞTI
55'te sağ taraftan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Mustafa Mohamed'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 64'te sağ taraftan Belhanda'nın kullandığı kornerde kale önünde Donk'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 90+2'de ceza sahası içinde Emin Sarıkaya'nın Onyekuru'ya yaptığı müdahaleyi hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi. 90+3'te Mohamed penaltıdan skoru belirledi: 3-0.

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