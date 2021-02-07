Aslan Kadıköy'e alıştı

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon burada Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra yenmişti, Aslan böylece Kadıköy'de 2'de 2 yaptı. 3. dakikada sol kanattan bindiren Samatta, kalesinden çıkan Muslera'yı geçip ardından da Linnes'ten sıyrıldı ancak kötü bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi. 39'da Ozan'ın pasında topla Sosa ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak Muslera son anda dokunarak topu kornere tokatladı.

MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ

52'de Belhanda, Linnes'e çıkardı. Onun topuk pasında Onyekuru'nun vuruşunda Altay gole izin vermedi. 54'te Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Mostafa Mohamed yerden köşeye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. 61'de Ozan ceza sahası dışından vurdu, Muslera topu çeldi. 71'de Samuel çaprazdan sert vurdu, kaleci Muslera topun sahibi oldu. 76'da Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta Ozan ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla ağları buldu. Ancak bu pozisyon Ozan'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Maç 1-0 bitti.

İKİ HOCA DA DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, son oynadıkları Hatayspor maçının 11'ine göre 2 değişik yaptı. Genç teknik adam, Thiam'ın yerine Samatta'ya sakat olan Gostavo'nun yerine ise Sosa'yı görevlendirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise son oynadıkları Başakşehir maçına göre kadroda iki değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Babel ile Etobo'nun yerlerine Belhanda ve yeni transfer Mohamed'e forma verdi.





EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'da tedavisi süren Sofiane Feghouli, karantina süreci devam eden Gedson Fernandes ile Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Valentine Ozornwafor da maçın kadrosunda bulunmadı. Fenerbahçe'de ise sakatlıkları nedeniyle Luiz Gustavo, Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide kadroya alınmadı.



TERİM'DEN SERT ÇIKIŞ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda sert ifadelerde bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı "Seyircisiz biliyorduk maçı ama seyirci var. Takımımıza çıkarken küfürler, çalışanlarımıza küfürler. Biz tespit ediyoruz ama temsilcilerin bir şey yaptığı yok! Seyirci varken alıştık ama 'Seyirci yok' denirken de Galatasaray'ın hocasına, futbolcularına bu kadar galiz küfürler. Maçın neyini koşayım? Ben cezalıyken yardımcılarımı vermediler. Demek ki Federasyon'dan birileri yardımcı oluyor. Burada maç öncesi röportaja gelen oyuncular, bize tribünlerden, localarda galiz küfürler ediliyor. 6222 diye bir şey var değil mi? Peki bu böyle bir ortamda nasıl olabiliyor?" dedi.





MOHAMED'DEN ALTIN VURUŞ

Galatasaray'ın yıldız ismi Mostafa Mohamed, attığı golle sarı-kırmızılılara hayat verdi. Mısırlı golcü geçen hafta 3-0 kazanılan Başakşehir karşılaşmasında oyuna sonradan girerek ilk kez formayı sırtına geçirip penaltıdan da golünü kaydetmişti. Mohamed, Fenerbahçe mücadelesine ilk 11'de başladı. Rakip savunmacıları maç boyu rahatsız eden yıldız isim dakikalar 54'ü gösterdiğinde yeniden sahne aldı. Mohamed, bu dakikada ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrılıp harika bir vuruşla takımını öne geçirdi. Mohamed'in attığı gol sonrası sarı-kırmızılı futbolcular sevinç yaşadı.

MESUT'UN İLK DERBİSİ

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Mücadeleye yedek başlayan Mesut, 63. dakikada Mert Hakan'ın yerine dahil oldu. Mesut'un yanı sıra Bright Osayi- Samuel ve Attila Szalai de ilk kez derbi heyecanını Galatasaray'a karşı yaşadı.