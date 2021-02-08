Zirveye aslan pençesi

Galatasaray, bir tarihi galibiyete daha imza attı. Geçen sene 20 yılın ardından Fenerbahçe'yi Kadıköy'de dize getiren sarı-kırmızılılar, bu sezon da kritik mücadelede ezeli rakibini 1-0'la geçerek averajla liderlik koltuğuna oturdu. G.Saray, aynı puandaki sarı-lacivertlilere karşı ikili averajda da üstünlük kurarak şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı. Sakatlıktan çıktıktan sonra yaptığı kurtarışlarla G.Saray'a hayat veren kaleci Muslera, Fenerbahçe karşısında da devleşti. Yıldız kaleci, Sosa ve Ozan'ın şutlarına, Samatta'nın da kale ağzındaki kafa vuruşunda gole izin vermedi, kalesinde devleşti. 2011'in ardından 9 sene sonra Galatasaray formasına kavuşan Arda maç sonunda mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı. Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı, Kadıköy'de ilk galibiyeti yaşadı.

KADIKÖY'DE KAYBETMİYOR

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, derbi galibiyeti ile birlikte Fenerbahçe'ye karşı toplamda 12. galibiyetini aldı. Cim-Bom, Terim'le 2 yıldır da Kadıköy'de kaybetmedi ve rakibini yendi. 1996'dan bugüne bir çok defa Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkan tecrübeli teknik adam 4. döneminde Fenerbahçe'ye hiç kaybetmedi.



GÜNDEM MOSTAFA

Galatasaray'ın Zamalek takımından kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Fenerbahçe derbisinde attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. 23 yaşındaki Mısırlı futbolcu performansıyla ülke gündemine oturdu. Zamalek'in eski futbolcusu Khaled El-Ghandour yaptığı açıklamada, "Mostafa Mohamed kafa vuruşlarında Salah'tan 3 bin kat, Messi'den 20 kat, Mbappe'den ise 500 kat daha iyi" dedi.



BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından çok zorlu bir fikstüre giren Galatasaray, 5 karşılaşmalık son periyotta istediğini aldı. Sıfır kayıpla ilerleyen Fatih Terim'in öğrencileri 15 puan toplarken, 13 gol atıp, 2 gol yedi. Sarı-kırmızılılar bu periyotta Denizlispor'u 6-1, Yeni Malatyaspor'u 1-0, Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1, Başakşehir'i 3-0 ve son olarak da Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibi topladığı puanlarla şampiyonluk yarışındaki dengeleri değiştirdi.



GELDİK, GÖRDÜK, YENDİK!

DERBİNİN ardından sosyal medya hesabından 'Veni Vidi Vici' (Geldik, gördük, yendik) paylaşımı yaptı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından Julius Sezar, 'Veni vidi vici' sözünü paylaştı. G.Saray taraftarı da twitter'dan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. İşte taraftarların o gönderileri: "Hatırla sevgili, o mesut geceyi", "Böyle bişey olabilir mi ya", "Kadıköy'den yine mutlu MESUT ayrıldık", "Kahvemizi içtik, mutlu Mesut dönüyoruz", "Seninle mutlu yarınlara koşalııımm, Gel beraber MESUT olalımm", "Geldik, yendik, kahvenizi içtik. Mutlu mesut dönüyoruz", "Fener de olmasa güleceğimiz yok", "Hatırlaa sevgiliiiiiii 'O' MESUT geceyiiiiiiiii", "Mekanın sahibi G.Saray" "Tarih yeniden tekerrür eder!", "EROLCUM bir kahve lütfen."