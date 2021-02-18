Galatasaray’a yeni stoper

G.Saray, Marcao'nun durumuna göre hamlede bulunmayı hedefliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in elindeki değerli oyuncusunu kaybetmeden önce önlemini almayı düşündüğü, Freiburg'ta oynayan Keven Schlotterbeck'i kadroya dahil etmeyi istediği gelen haberler arasında. Alman ekibinde "Yeni Çağlar" olarak lanse edilen sol ayaklı 23 yaşındaki oyuncu için Terim'in istekli olduğu öğrenildi. Kulübü ile 2022 Haziran ayına kadar sözleşmesi süren futbolcu bu sezon 13 lig karşılaşmasında 1116 dakika sahada kaldı. Sarıkırmızılıların savunma hattı için bu futbolcunun dışında Velez Sarsfield ile olan sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan Perulu oyuncu Luis Abram ile de ilgilendiği biliniyor. Ayrıca Keven Schlotterbeck gibi kariyerini halen Almanya'da sürdüren Aleksandar Dragovic'in adaylar arasında yer aldığı konuşuluyor.