Şaşırtan iddia

Devre arasında kadrosunu yaptığı takviyelerle güçlendiren G.Saray'ın sezon sonuna yönelik girişimleri ile ilgili dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon 1 yıllığına kiraladığı Emre Mor'un yeniden G.Saray'a dönüş yolunda olduğu öne sürüldü. Sezon başında Celta Vigo'ya geri dönüş yapan ve antrenmanlarda göze girmeyi başaran Emre Mor burada yedek kulübesinden çıkamazken, İspanyol basını teknik direktör Fatih Terim'in genç yıldıza bir kez daha şans vermeyi planladığını öne sürdü.

TEKLİF SUNULMUŞ

İspanya'da yayın yapan Todofichajes'te yer alan habere göre Galatasaray, Emre Mor için yaz aylarında Celta Vigo ile görüşme gerçekleştirecek. Haberin detayında Galatasaray'ın 1.5 milyon Euro + bonuslar teklifinde bulunacağı aktarılırken İspanyol ekibinin bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Emre Mor'un yaz transfer döneminde Galatasaray'a imza atmasının sürpriz olmadığı ifade edildi.