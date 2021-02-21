Aslan uygun adım

Süper Lig'de lider Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u yenerek yedide yedi yaptı: 0-1. 5. dakikada Caulker'dan topu çalan Mohamed'in ceza sahasına sol çaprazdan girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü. 12'de Mohamed pasında Onyekuru'nun kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti. 17'de Berkan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşa Salih'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 18'de Yedlin'in uzun pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın, içeriye girerek yaptığı vuruşta top Tayfur'dan döndü. Dönen topu yine Emre ağlara yolladı: 0-1. 28'de Efecan'ın sağ çaprazdan ortaladığı topa ön direkte Babacar'ın yaptığı kafa vuruşunda topu Muslera çeldi. 45+4'te sol taraftan Emre Kılınç'ın ortasında kale önünde Mustafa Muhammed topla buluştu.

ALANYASPOR BASKISI SONUÇ GETİRMEDİ

Yaşanan karambolde ön direğin önünde Onyekuru'nun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan kornere gitti. 54. dakikada sol kanattan Ömer ortaladı, Mohamed şutunu çekti top savunmadan döndü. Bir şut daha çeken Mohamed, topu filelere gönderdi fakat maçın hakemi yıldız oyuncunun topu elle kontrol ettiğini belirledi. 6. dakikada Berkan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tayfur, şık bir çalım atarak şutunu çekti, Muslera gole izin vermedi. 76'da Efecan ceza sahası içi sağ çaprazından yerden ortaladı, Marcao'ya çarpan top kornere çıktı. 83'te Efecan sağ kanattan ortayı yaptı, ön direkte Umut kafayı vurdu top dışarıya gitti. 90+2'de sol kanttan gelen ortaya ceza sahası içinde Mustafa Pektemek kafayı vurdu, Muslera yine kurtardı. Karşılaşma 1-0 sona erdi.

TERİM'DEN ROTASYON

Galatasaray'da Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı ekip, maça Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin 25. haftasında Kasımpaşa ile yapılan maça ilk 11'de başlayan 3 futbolcusuna Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında görev vermedi. Kasımpaşa maçının başlangıç kadrosunda mücadele eden Linnes, Kerem Aktürkoğlu ve Babel'in yerine Yedlin, Arda Turan ve Onyekuru ilk 11'de yer buldu.

CİM-BOM'DAN MÜTHİŞ SERİ

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ligdeki son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmadan da 3 puan çıkardı. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve son olarak Alanyaspor'u mağlup etti. Galatasaray, söz konusu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.