Aslan’da hedef Alioski

Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan Galatasaray için İngiltere'den bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinde yer alan Makedon sol bek Ezgjan Alioski'nin, İngiliz ekibi Leeds United'tan ayrılmayı planladığı ve en büyük adayın ise Galatasaray olduğu iddia edildi. İngiliz basını, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki savunmacının kulübünden gelen kontrat uzatma teklifini geri çevirdiğini yazarken Alioski'nin menajeriyle temasa geçerek yeni bir kulüp ve yeni macera istediğini dile getirdi. L.United'ın 16 yıl aradan sonra Premier Lig hasretini bitirmesinin mimarlarından biri olan Alioski için teknik direktör Marcelo Bielsa'nın çağrısının da sonuçsuz kaldığının altı çizildi.

SARACCHI'NİN YERİNE GELECEK

Marcilo Saracchi'nin sezon sonunda bonservisini alması beklenmeyen sarıkırmızılıların Yedlin transferi sonrasında Alioski'yi de bitirebileceği kaydedildi. Kariyerine İsviçre'de başlayan ve 2017 yazında 2.5 milyon Euro bonservisle Lugano'dan Leeds'e transfer olan Alioski, sol bek mevkiinin yanı sıra sol açık olarak da görev yapabiliyor.