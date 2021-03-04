Aslan’dan seri sonu

Spor Toto Süper Lig'de sekizde sekiz yapan lider Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne mağlup olarak müthiş serisini kaybetti: 2-1. 9. dakikada sol kanattaki Onyekuru'nun pasında topla buluşan Gedson'un ceza sahası dışından çektiği sert ve düzgün şutu kaleci Korcan dışarıya çıkardı. 34'te Ankaragücü kalecisi Ertaç'tan önce davranan Emre Kılınç ceza sahası önünde kaleciden kaptığı topta yaptığı vuruşu yan ağlarda kaldı. 44'te Bartolomeu rakip ceza sahası sağ tarafından rakipleri bir bir geçerek içeriye kat etti. Bartolomeu'nun sert ve düzgün şutunu Kaleci Muslera kurtardı. Ankaragücü, Galatasaraylı Arda Turan'ın ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesi sonucunda penaltı kazandı. 45+2'de penaltı vuruşu için topun başına geçen İbrahim Akdağ, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

KEREM'İN GOLÜ YETMEDİ

49'da Onyekuru'nun pasıyla kale sahasının sağ çaprazında topla buluşan Falcao'nun dönerek vuruşunda kaleci Ricardo gole izin vermedi. 55'te Alper'in pasıyla buluşan Lobzhanidze, Marcao'dan sıyrılıp topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 2-0. 57'de Mohamed, İbrahim Akdağ'a yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart gördü. 74'te Linnes'in sağ kanattan ortasında Onyekuru kafayı vurdu. Top yandan auta gitti. 85'te sağ kanatta topla buluşarak kaleye sokulan Lobzhanidze'nin şutu yandan az farkla auta çıktı. 90+2'de Donk'un pasıyla karşı karşıya kalan Kerem düzgün bir vuruşla skoru ilan etti: 2-1.



G.SARAY'DA İKİ EKSİK

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısına iki sol bek oyuncusundan yoksun çıktı. Tedavi süreçleri devam eden Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir, Ankara'ya getirilmedi. İki oyuncunun yokluğunda önceki maçlar da olduğu gibi Ömer Bayram sol bekte forma giydi.



ARDA TURAN PATLADI

Galatasaray Kaptanı Arda Turan hakem kararlarıyla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. '%85'iniz futbolu bilmiyorsunuz' diyen Arda, "Kelimeleri iyi seçmem lazım yoksa ceza alırız. Dirsek konusu var, bir çok maçta örnek verebilirim biz kazanırken söylemiyoruz diye böyle oluyor. %85'iniz futbolu bilmiyorsunuz, o CV'nin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Biz herkes için adalet istiyoruz, bir standart olsun istiyoruz. PFDK ile konuştuğunuz kadar 15-16 yaşındaki çocuklar için konuşmuyorsunuz. 1 yıldır maç oynamıyorlar. Ülkenin geleceğini çöpe attınız. Biz bunlara uyanamıyoruz sanıyorlar. Hepsini görüyoruz. Muhtemeldir ki hocamız, bu 3 gün içinde herkesi nasıl yeneriz diye bir taktik de bulur. Galatasaray yine şampiyon olur."



CİM-BOM'DAN SERT TEPKİ

SÜPER Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankara-gücü'ne 2-1 mağlup oldu. Mağlubi-yetin ardından sarı kırmızılıların tek-nik direktörü Fatih Terim ile 2. başkanı Abdürrahim Albay-rak sert açıklamalar yaptılar. VAR hakemi Cüneyt Çakır'a yüklenen Terim şu ifadele-ri kullandı: "Bugün tuzağa düşürüldük. Bizim iyi veya kötü oyunumuz kimseyi ilgi-lendirmez. Doğru karar, yanlış karar herkesi ilgilendirir. Sen beni 57. dakikada 10 kişi bırakamazsın. Hangisi kırmızı kart? Yumruk vur-dum kırmızı kart, elimi çıkardım hafif bu da kırmızı kart. Geçen sene aynı pozisyonda Vida'ya devam diyen Cüneyt Çakır, Arda'nın pozisyonun-da orta hakeme devam diyemi-yor. Trabzon'da VAR'da olan Cüneyt Çakır, skandal bir karara imza attı, 2 gün sonra gelip burada VAR'ın başı-na geçti. Cüneyt Çakır, VAR hake-mi midir ya! Her yere Cüneyt'i çağı-rıyorsun, iki gün önce şaibeli bir karar vermiş, apar topar buraya geliyor. Albayrak'ta Çakır'a yüklenirken şunla-rı söyledi: "Neler olduğu-nu bütün Türkiye çok yakın-dan seyrediyor. Trabzonspor Başkanı isyan ediyor. Veril-meyen bir penaltı. VAR'da kim var? Cüneyt Çakır var. Moha-med'i böyle mi durdurmak istiyor-sunuz. Demek ki bugünkü planlarını bozamadık. Adalet istiyoruz, ada-let. Kimse konuşamıyor, konuştur-muyorlar bizi. Böyle bir şey olabilir mi? Konuştun mu cezayı basıyorlar. Yeter... Ömür boyu men etsinler, ben de bu mesleği bırakayım artık."