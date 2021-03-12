Biletini başkan kesti

Galatasaray yönetimi, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamalarla kulübü ve yönetimi küçük düşürdüğü gerekçesiyle Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshederken, olayın perde arkası da iyice aralandı. Faslı futbolcunun sözlerini yeminli tercüman vasıtasıyla çevirttiren başkan Mustafa Cengiz'in Belhanda'nın yöneticilerin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle FIFA talimatının 14. maddesine dayanarak yollarını ayırdığı öğrenildi. Belhanda, sözleşmesinin feshedildiğini antrenmanda öğrenirken, bu konuda teknik direktör Fatih Terim'in de bilgisinin olmadığı açıklandı. Florya'da soğuk rüzgarlar eserken, takım kaptanları Arda ve Muslera'nın da haberlerinin olmadığı ifade edildi.

TAKIMDA SİNİRLER GERİLDİ

Belhanda, teknik heyet ve futbolcuların ardından tesis personeli ile vedalaşarak Florya'dan ayrıldı. Ayrılık sırasında kaleci Muslera, Arda ve Donk'un sinirli oldukları belirtildi.



DOSYASI ÇOK KABARIK

GALATASARAY'IN Belhanda'ya yolladığı ihtarname ve fesih bildiriminde inanılmaz detaylar ortaya çıktı.İhtarnamade "Sözleşmenin feshine, ayrıca 2020-21 sezonu garanti net ücretinizin yüzde 10'u üzerinden 335 bin Euro tutarında para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. Fesih bildiriminde de çarpıcı açıklamalar yapıldı: "Trabzon havalimanında bir taraftara hakaret ettiniz. T.C. mahkemelerindeki ceza davasında suçlu bulundunuz. Fenerbahçe'ye karşı çok önemli bir maçta kırmızı kart gördünüz. Yönetimin verdiği cezayı kabul etmediniz. Disiplin cezasından kaçmak için imza size ait olmasına rağmen kulüp iç disiplin yönetmeliğini imzaladığınızı reddettiniz. Sürekli bizi suçladınız."



TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

ŞOK bir açıklama ile sözleşmesi feshedilen Belhanda'nın durumu Galatasaray taraftarını ikiye böldü. Bazı futbolseverler, iki şampiyonlukta payı bulunan Faslı yıldızın böyle bir gerekçeyle gönderilmesini, "Sneijder'i takımdan göndermeden formasını Belhanda'ya vermek ne kadar yanlış bir karar ise, zemin sebebi ile yönetimi eleştirdi diye Belhanda'yı göndermek de o derece yanlış" yorumlarıyla eleştirdi. Bazı taraftarlar ise, "Belhanda taraftara hakaret ettiği gün gitmeliydi. Yönetim doğru yaptı" mesajlarını paylaştılar.



FATİH TERİM: YÖNETİMDEN ÖZÜR DİLE

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamalarla ilgili olarak Belhanda'dan yönetimden özür dilemesini istediği belirtildi. Fatih Terim'in Pazartesi günkü idmanda oyuncusunu "Çıkıp özür dile yoksa bu işin sonu iyi görünmüyor" dediği de ortaya çıktı. Ancak Fatih Terim'in tavsiyesini dikkate alan Belhanda "Başkan ve yönetim kurulu hakkında konuşmadım" ifadesiyle geri adım attığı belirtildi.