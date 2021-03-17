Galatasaray’da 6 oyuncu yolcu

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılarda Belhanda'nın ayrılığı sonrası önümüzdeki sene kadroda düşünülmeyen isimler de belirlendi. Sezonun sona ermesiyle tam 8 futbolcusu ile sözleşmesi sona erecek olan İstanbul ekibinde kiralanan 4 ismin de sözleşmesi dolacak. Sakatlık sancısı yaşayan Falcao'ya uygun bir teklif gelmemesi halinde yollar ayrılacak. Sözleşmesi bitecek olan Şener Özbayraklı ile Linnes'e de teşekkür edilecek. Sezon başında F.Karagümrük'e kiralanan Jimmy Durmaz ile de yollar ayrılacak. G.Saray'ın Eskişehirspor'dan aldığı ve devre arasında Konyaspor'a verdiği Sekidika ise yeniden kiralık verilecek.

SARACCHİ GİDİYOR

Yönetimin, geçen sezonun ortasında Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'ten kiraladığı Saracchi ile de bonservis bedelinin yüksek olması sebebiyle devam edilmeyeceği öğrenildi.