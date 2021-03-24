G.Saray sol şeritte

Galatasaray, sol beke takviye yapmak için kolları sıvadı ve bugün A Milli Takımımızın rakibi olan Hollanda'nın başarılı ismi Patrick van Aanholt için harekete geçti. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen Patrick van Aanholt ile ilgili iddia İngiliz basınından geldi. Daily Mail'de yer alan haberde sarı-kırmızılı takımın, İngiliz takımlarından Crystal Palace forması giyen Patrick van Aanholt için 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu belirtildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek olan Hollandalı sol bek oyuncunun bir başka takımla transfer görüşmesini yapabileceği ve şu an için ise en ciddi adayın da Galatasaray olduğu öğrenildi.

SARACCHİ GİDİYOR

İngiliz ekibi 30 yaşındaki oyuncu ile sözleşme uzatmak istemiş, ancak ücrette anlaşamadıkları için görüşmeler durmuştu. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı oyuncu Marcelo Saracchi ile olan sözleşmesini sezon sonunda uzatmayacağı böylelikle van Aanholt transferine yoğunlaştığı gelen haberler arasında.