G.Saray 10’u aldı

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da yönetim, yeni sezon öncesi transferde iş bitirdi. Sarı-kırmızılıların, Leeds United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ezgjan Alioski ile ön sözleşme imzaladığı açıklandı. İngiliz taraftarlar, transfere tepki gösterirken, savunma oyuncusu olmasına karşın, İngiliz ekibinde 10 numaralı formayı giyen Makedon oyuncunun kulübünün sözleşmeyi uzatma teklifine bir türlü sıcak bakmadığı belirtildi. 4 sezondur Leeds United forması giyen 29 yaşındaki Ezgjan Alioski, 2017 yılında Lugano'dan 2.5 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibinin yolunu tutmuştu.

162 MAÇTA 22 GOL KAYDETTİ

Leeds United'la toplam 162 maça çıkan Ezgjan Alioski, 22 gol atıp 16 da asist yaptı. Kuzey Makedonya Milli Takımı formasını da bugüne kadar 39 kez giyen Alioski, 7 gol attı.



FATİH'İN YERİNE TARIK

GALATASARAY yönetimi, yeni sezon öncesi kaleyi de güçlendirmek için harekete geçti. Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatan İstanbul ekibi, yedek kaleci Fatih Öztekin ile de yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların Ç.Rizespor'da oynayan Tarık Çetin'i transfer listesine aldığı kaydedildi. 24 yaşındaki Tarık Çetin Fenerbahçe altyapısında yetişti.



MOHAMED'E İNGİLİZ KANCASI

Galatasaray'ın devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten satın alma opsiyonu ile kiraladığı Mostafa Mohamed'e talip çıktı. Mısır basını, Manchester United'ın Zamalek'e Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferiyle ilgili sözleşme detaylarını sorduğu ve genç golcüyle ilgilendiğini yazdı. Sarı-kırmızılı yönetimin 4 milyon dolar opsiyonu bulunan yıldız golcünün bonservisini almak için girişimde bulunacağı belirtildi.