Operasyon kapıda

Süper Lig'de oynadığı son iki maçta Ç.Rizespor ile Hatayspor'a yenilerek zirve yarışında çok önemli puanlar kaybeden Galatasaray'da yeni sezon öncesi gidecek futbolcular belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kaleci Fatih Öztürk, Saracchi, Linnes, Babel, Şener, Falcao, Feghouli ve Emre Taşdemir'in geleceğinin masaya yatırılacağı, yıldız isimlerle yolların ayrılabileceği öne sürüldü. Yönetimin özellikle Kolombiyalı Falcao'yu 5 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satmayı planladığı ifade edildi. İstanbul ekibinin ayrıca gidecek oyuncuların yerini doldurmak için de 3-4 futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

RİCHARDS GÜNDEMDE

Galatasaray'ın Championship takımlarından Reading'in 23 yaşındaki İngiliz sol beki Omar Richards'ı da istediği gelen haberler arasında.



4 OYUNCUYLA GÖRÜŞÜYORLA

G.SARAY, transfer listesine aldığı 4 yıldız futbolcuyla görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılıların Paris Saint Germain'de oynayan Angel Di Maria, Crysal Palace forması giyen Townsend ile Van Aanholt ve Başakşehir'de ayrılması gündeme gelen Visca ile pazarlık halinde olduğu öğrenildi. Yönetimin GZ Evergrande'de oynayan Talisca için de şartları zorlayacağı ifade edildi.



LEİPZİG'TEN SARACCHİ TEKLİFİ

Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Galatasaray kadrosuna katılan Marcelo Saracchi ile ilgili Alman temsilcisi Leipzig'den sarıkırmızılı ekibe flaş bir teklif geldi. Alman ekibi gelecek sezon kadroda düşünmediği Uruguaylı Marcelo Saracchi için Galatasaray'a "Zorunlu satın alma bedeli ile 1 yıl daha sizde kalsın" teklifi yaptı. Ancak teknik direktör Fatih Terim'in bir türlü istediği verimi alamadığı Saracchi'nin kalmasına çok sıcak bakmadığı ifade edildi.



ASLAN'A RAKİP ÇIKTI

G.SARAY'IN Fortuna Düsseldorf'tan almak istediği Kenan Karaman'a İtalya'dan talip çıktı. Sezon sonu takımından ayrılacak olan 27 yaşındaki Kenan için Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Karaman'ın Genoa veya Sampdoria ile anlaşacağı belirtildi. Son çıkan habere göre devre arasında da Kenan Karaman'ı isteyen Genoa'nın görüşmelerde iyi bir yol kaydettiği ve Karaman'ı kadrosuna katacağı belirtildi.