Başkan Cengiz bombaladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, flaş açıklamalarda bulundu. Hakem hatalarına değinen Mustafa Cengiz çok sert ifadeler kullandı. Cumartesi ve pazar günü izlediği maçları yarım bırakıp çıktığını belirten başkan Mustafa Cengiz, "Maçlar tiyatro çünkü. Tiyatro bir eserdir, bir emektir. Toplumsal bir mesaj verilir. Bu onu da aşmış artık, komedi bu. Daha önceden yazılmış bir şey" diye konuştu.

AYAĞA KALKMALIYIZ

Son 3-4 haftada büyük takımların maçlarını izlerken tahminlerde bulunduğunu, bunun da asla şaşmadığını açıklayan Mustafa Cengiz şöyle konuştu: "Şimdi VAR hakemleri ve sahadaki hakemler diye bir bölünme var. Bu çok tehlikeli bir gelişme. MHK'nın hakemlere söz geçireceğine de inanmıyorum. MHK maalesef fonksiyonunu yitirmiştir. Serdar Tatlı görevini sonlandırsın. Karagümrük ile oynadığımız maçlarda yaşananlar ortada. Soru soruyorum, cevap veremiyorlar. Bazı takımları yarışta tutmaya devam etsinler. İpler bizim elimizde. Galatasaray'ın yeniden ayağa kalkması gerekli. Ne Futbol Federasyonu'ndan ne Merkez Hakem Kurulu'ndan ne Fenerbahçe, ne de Beşiktaş'ın mücadelesinden korkmuyorum."