Belhanda’dan yeşil ışık

GALATASARAY ile yollarını ayıran Younes Belhanda'nın İstanbul'dan ayrılmayı ise düşünmediği ve yeni sezonda Beşiktaş forması giymeye yeşil ışık yaktığı öne sürüldü. Olimpiakos'un girişimlerine rağmen kararını daha sonra açıklayacağını belirten Belhanda ile Betis, Sevilla ve Valencia gibi önemli takımların ilgilendiği iddia edildi. Yunanistan ekibinin Belhanda için 1.7 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş ile 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu kaydedildi.