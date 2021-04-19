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G.Saray tek vücut

Karagümrük beraberliğinin ardından başkan ’in açıklamaları gündemde bomba etkisi yaratırken, sorunların üzerine sünger çekildi. Mustafa Cengiz yarın bir açıklama yapacak.

G.Saray tek vücut

19.4.2021

Galatasaray'ın önceki hafta Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından başkan Mustafa Cengiz'in "Futbolcuların haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamaları gerek. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Ben izlerken çıldırıyorum" açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken, başkan Mustafa Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idarecilerin katıldığı toplantı Türk Telekom Stadyumu'nda yapıldı ve birlik, beraberlik mesajları verildi. Başkan Cengiz'in, bu konuda yarın basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

RECEVİK'İN İSTİFASI İSTENMİŞ
Toplantıda yönetici Mahmut Recevik'in istifasının istendiği öne sürülürken Recevik'in özür dilediği ve kararın yarın gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısında verileceği bildirildi. Bilindiği gibi Mahmut Recevik, sosyal medyada katıldığı bir yayında Mustafa Cengiz'i istifaya çağırdıklarını söylemişti. Yine teknik direktör Fatih Terim de Göztepe karşılaşmasının ardından yaşanan gerginliklerden takımın uzak durmasını sağlayacaklarını belirtmiş ve "Biz G.Saray'ız. Hiçbir zaman pes etmeyiz" demişti.

ARDA'YI ARAYIP ÖZÜR DİLEDİ
GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz'in Karagümrük maçının ardından söylediği sözler nedeniyle takım kaptanı Arda Turan'ı arayarak özür dilediği belirtildi. Cengiz'in, "Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman. Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" sözleri büyük tepki almıştı. Başkan Mustafa Cengiz, Göztepe galibiyetinin ardından Arda'yı telefonla aradığı ve hafta içiyle ilgili yaptığı açıklamalar için özür dilediği belirtildi.

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