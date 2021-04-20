Afsha atağı

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları da sürüyor. 10 numara pozisyonunda forma giyen Belhanda ile yollarının ayrılmasının ardından arayışlarını sürdüren yönetim, yüzünü Mısır'a çevirdi. Sarı-kırmızılılar, El Ahly İstanbul ekibinin yapılan görüşmede Mısır temsilcisine 3 milyon dolar satın alma opsiyonuyla, 1 yıllık 1.5 milyon dolarlık kiralama teklifinde bulundu.

TERİM ONU ÇOK İSTİYOR

Mısır Milli Takım formasını da giyen Mohamed Magdy Morsy Afsha'nın da Galatasaray'da oynamak istediği belirtildi. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Bu sezon toplam çıktığı 21 müsabakada 3 gol 7 asist üreten Afsha, toplam 1527 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi. Teknik direktör Fatih Terim'in de yeni sezon öncesi Afsha'nın transferinin bitirilmesini istediği açıklandı.



'ADALETSİZLİK İSTEMİYORUZ'

GALATASARAY, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hakemi Mete Kalkavan hakkında açıklama yayımdı. 'Mete Kalkavan ile yeni bir adaletsizlik istemiyoruz' başlığı ile ilgili yapılan açıklamada, "Defalarca söylediğimiz gibi rakiplerimiz dahil futbolun tüm paydaşlarıyla adalet, dürüstlük, eşitlik ve sportmenlik çerçevesinde bir yarış arzuluyoruz. Son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda da bize karşı uygulanan çifte standart içeren hakem kararlarının yanı sıra, G.Saray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla 'hatada ısrar ediyoruz' anlamını taşımaktadır. Kalkavan'ı, MHK ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz" denildi.