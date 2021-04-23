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Haberler Galatasaray G.Saray’da dört eksik

G.Saray’da dört eksik

Dün ’ya giden takımda Falcao, Yedlin, Onyekuru ve Mohamed kadroda yer almadı.

G.Saray’da dört eksik

23.4.2021

G.Saray yarın deplasmanda oynayacağı kritik karşılaşma için dün Antalya'ya giderken kamp kadrosunda Falcao, DeAndre Yedlin, Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed yer almadı. Sakatlığını atlatan Martin Linnes ise kadroya dahil edildi. Takım Antalya'da coşkuyla karşılanırken teknik direktör Fatih Terim, taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TAKIMA BÜYÜK İLGİ VARDI
"İmparator Fatih Terim" sloganlarıyla karşılanan Fatih Terim, taraftarların "Hocam bizi bırakma, seninleyiz, onlar gider sen kalırsın" tezahüratları eşliğinde takım otobüsüne bindi. Arda Turan ise bazı taraftarlarla fotoğraf çektirip formalarını imzaladı.

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