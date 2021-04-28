Moreno hamlesi

TRANSFERDE sol bek mevkisine öncelik veren Galatasaray, scout ekibinin bir süredir takibindeki isim için harekete geçti. Aslan, Meksika'nın Club Leon takımında forma giyen Yairo Moreno ile anlaşacak. Sarı-kırmızılıların genç yıldız futbolcu ile temasa geçtiği ve pazarlık yaptığı belirtildi. Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi ile yollarını ayıracak İstanbul temsilcisinin gündemine bir kaç oyuncu daha aldığı öğrenildi.

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