Emre’ye teklif var

Süper Lig'in 38'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray son dakikalarda Emre Akbaba'nın ayağından bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Yönetim Trabzon maçında da beraberlik golünü kaydeden Emre Akbaba'yı takımda tutmak için de kolları sıvadı. Mili futbolcuyla ilgili teknik heyet olumlu rapor verirken, Emre Akbaba'nın sözleşmesinin yenilenmesi isteniyor. Öte yandan Brentford'tan kiralık olarak kadroya katılan Halil'in bonservisinin alınması talep edilirken, Ömer de yeni sözleşme bekleyen futbolcular arasında. Bu arada kulüpten yapılan açıklamaya göre bir futbolcunun daha kovid testinin pozitif çıktığı söylendi.