Galatasaray’dan sol bek atağı

Galatasaray yönetimi, yeni sezon öncesi transferde atağa kalktı. Marcelo Saracchi ile yola devam etmeme kararı alan sarı-kırmızılılar, Yunan Milli Takımı'nda da oynayan Liverpool'un sol beki Kostas Tsimikas'i almak için çalışmalara başladı. Yunan basınında yer alan bilgilere göre Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un, bu transfer için onay verdiği belirtildi. İngiliz ekibinde ayrılacaklar listesinde olan Kostas Tsimikas'le bir görüşme yapılacağı ifade edildi. Geçtiğimiz yaz Liverpool'a 13 milyon Euro bedelle transfer olan Kostas Tsimikas, istenen performansı sergileyememiş ve gözden düşmüştü.



6 MAÇTA OYNADI

Kariyerine Panserraikos U19'da başlayan Yunan futbolcu Kostas Tsimikas, daha sonra Olimpiakos U19, Olimpiakos A Takımı, Esbjerg fB, Willem II ve Liverpool formaları terletti. Kostas Tsimikas bu sezon Liverpool'da toplamda 6 maça çıktı ve sadece 225 dakika sahada kalabildi.



ELMAS: SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ

GALATASARAY'DA bu ay içinde yapılacak kongrede başkanlık için adaylığını açıklayan Burak Elmas, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğru bir yönetimle G.Saray'ın büyük başarılara imza atacağını belirten Elmas, "Seçilirsek Fatih Terim ile yola devam edeceğiz. Terim, birçok konuda yalnız bırakıldı. Bir çok sorun için çözüm üreteceğiz. 340 milyon liralık bir ilave kaynak yaratacak projelerimiz var. Galatasaray'da 'Değerli insanlar göreve gelmesin, aynı kişiler devam etsin' diye algı yapılması alışkanlık haline geldi. Bu böyle gitmeyecek. 100 günlük bir hedefimiz var. Tüm projeleri 100 güne bölüp hedef koyduk. Bütün yaptıklarımızı şeffaf, hesap vererek çalışacağız" dedi.