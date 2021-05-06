Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kararını verdi! Aday olacak mı?

Galatasaray'da seçim iptal edilirken, Başkan Mustafa Cengiz, yapılacak ilk seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seziminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygılarımla bildiririm" açıklamasını yaptı.