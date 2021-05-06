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Başkanı kararını verdi! Aday olacak mı?

Başkanı , olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Cengiz Sosyal medya hesabından kararını duyurdu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kararını verdi! Aday olacak mı?

06.05.2021, 17:47

Galatasaray'da seçim iptal edilirken, Başkan Mustafa Cengiz, yapılacak ilk seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seziminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygılarımla bildiririm" açıklamasını yaptı.

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