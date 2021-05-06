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Haberler Galatasaray G.Saray’da seçim iptal

G.Saray’da seçim iptal

Kulübün 29 Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanan genel kurulunun pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihe kadar iptal olduğu açıklandı.

G.Saray’da seçim iptal

6.5.2021

G.SARAY'DA dün flaş bir gelişme yaşandı ve 29 Mayıs'ta yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulun yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihe kadar iptal edildiği açıklandı. Şu ana kadar Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk resmen adaylığını duyururken mevcut başkan Mustafa Cengiz'in ise yeniden aday olmasının beklendiği belirtilmişti. Seçimlerde daha önce adaylığını açıklayan Tuncer Hunca ise Eşref Hamamcıoğlu'nu destekleyeceğini duyurmuştu. G.Saray'da başkanlık seçiminin ertelenmesinin ardından yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Emre Erdoğan ve İlber Aydemir görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar.

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