Galatasaray’da sorun hücum

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde gündem maddelerinin ilk sırasında golcülerin durumu olacak.

Radamel Falcao'nun geleceği netleşmezken ara transfer sezonunda Mısır kulübü Zamalek'ten kadroya dahil edilen Mostafa Mohamed ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.



Arap basınında yer alan bilgilere göre Fransa Lig 1 ekibi St Etienne, Mohamed'in transferi için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

Fransız temsilcisinin ocak ayında da Mohamed'i istediği ancak G.Saray'a kaptırdığı, bu sebeple yazın oyuncuyu satın alacağı dile getirildi. Galatasaray, Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu 1 Temmuz 2022'ye kadar kullanma hakkına sahip. Bu tarihe kadar G.Saray'ın oyuncunun bonservisi için Zamalek'e 4 milyon dolar ödemesi gerekiyor. Aslan'ın erken davranıp Mohmed'in durumunu çözmesi gerekecek.



MAHKEMEDEN ELMAS'A RET GELDİ

BAŞKAN adayı Burak Elmas'ın, Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin genel kurul kararının iptaline ihtiyati tedbir konulması talebi mahkemece reddedildi.

Kararda, yargılama sonunda elde edilebilecek sonucu önceden sağlayan ve uyuşmazlığı esastan çözecek nitelikte tedbir kararı verilemeyeceği bildirildi.