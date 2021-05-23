Marcao tamam

Galatasaray, gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Marcao ile yeniden anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar Brezilyalı oyuncuyla 2 yıllık daha kontrat imzaladı. Daha önce Marcao için Zenit devreye girerken, Rus eibinin Galatasaray'a bu transfer için 15 milyon Euro'luk teklif yaptığı açıklanmıştı. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 42 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu Marcao, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Bu arada sözleşmesi devam eden Sofiane Feghouli'ye de teklifler geliyor. Hem Cezayir hem de Yunan basınında çıkan haberlerde Olympiakos'un yıldız futbolcuya talip olduğu ifade edildi.

ONYEKURU'DA GERİ ADIM

Galatasaray'ın 11 Haziran'a kadar 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu elinde tuttuğu Henry Onyekuru konusunda geri adım attığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların 3. kez kiraladığı Nijeryalı futbolcunun transferine, teknik direktör Fatih Terim'in sunduğu son listede yer vermediği gelen haberler arasında. Onyekuru, bu sezon 5 gol 4 asist kaydetmişti.