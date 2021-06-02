Aslan’ın hedefi Kaan

2020-2021 sezonunda şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, gözünü gelecek sezona çevirdi. Yeni sezon öncesi Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, A Milli Takım'ın başarılı stoperi Kaan Ayhan'ı Sassuolo'dan kiralamak için de girişimlerini hızlandırdı. Kaan'ı 1 yıllığına kiralamak isteyen G.Saray'ın, milli futbolcu ve temsilcisi ile yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı.



ANLAŞMA ZEMİNİ ARANIYOR

İddialara göre Kaan'ın, sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı ve "Kulübümle anlaşma sağlarsanız benim için yeterli" diyerek G.Saray'a gelmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi. Son 3 ayda yeşil siyahlı ekibin 31 dakika süre verdiği Kaan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak adına Galatasaray, Sassuolo'ya geçmişteki olumlu örnekleri de gösterecek. Geçen sezon kiralık oynayan Halil ve Fernandes'in yükselen form grafikleri, İtalyan ekibini ikna etmek için masaya sunulacak. Sassuolo da kiralama formülünde sorun çıkarmazsa G.Saray, transferi gerçekleştirecek.



CİM-BOM'DA YAPRAK DÖKÜMÜ

Galatasaray'da yaprak dökümü başladı. 12 futbolcunun yanı sıra teknik heyetten 7 antrenörün sözleşmeleri 31 Mayıs'ta bitti. Antrenör Ümit Davala yeni sezonda G.Saray'da olmayacağını açıkladı. Kiralıklar Gedson Halil, Onyekuru, Saracchi ve Etebo kulüplerine dönerken Şener, Emre Taşdemir ile Linnes ile devam edilmeyeceği öğrenildi. Fatih Terim'in geleceği ise 19 Haziran'daki seçime bağlı.