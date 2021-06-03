  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray G.Saray’a 3 Rumen oyuncu

G.Saray’a 3 Rumen oyuncu

Yönetim, FCSB’den Morutan, Slaiva Prag’dan ve CS Universitatea Craiova’dan Alexandru Cicaldau ile görüşüyor

G.Saray’a 3 Rumen oyuncu

3.6.2021

Galatasaray'da seçim heyecanı yaşansa da Avrupa kupaları nedeniyle erken başlayacak sezon adına transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, Romanya'nın önemli yetenekleriyle ilgilenmeye başladı. Bu doğrultuda Cim- Bom'un 3 Rumen yıldızı gündemine aldığı açıklandı. İstanbul temsilcisi, FCSB'nin yıldızı Olimpiu Morutan'ı listesine aldı.

SAMPDORİA DA DEVREDE
İstanbul ekibinin menajer Giovanni Becali ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. G.Saray'ın gündemindeki bir diğer ismin de Slavia Prag'dan Nicolae Stanciu olduğu ifade edildi. 2019'da 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Al-Ahli Cidde'ye transfer olan Rumen oyuncu, Temmuz 2019'da 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Slavia Prag'a transfer olarak Çekya'ya dönmüştü. İstanbul ekibinin CS Universitatea Craiova'dan Alexandru Cicaldau'yu da transfer listesine aldığı ifade edildi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Cicaldau ile daha önce İtalyan temsilcisi Sampdoria da ilgilenmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

G.Saray’a 3 Rumen oyuncu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.