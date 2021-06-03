G.Saray’a 3 Rumen oyuncu

Galatasaray'da seçim heyecanı yaşansa da Avrupa kupaları nedeniyle erken başlayacak sezon adına transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, Romanya'nın önemli yetenekleriyle ilgilenmeye başladı. Bu doğrultuda Cim- Bom'un 3 Rumen yıldızı gündemine aldığı açıklandı. İstanbul temsilcisi, FCSB'nin yıldızı Olimpiu Morutan'ı listesine aldı.

SAMPDORİA DA DEVREDE

İstanbul ekibinin menajer Giovanni Becali ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. G.Saray'ın gündemindeki bir diğer ismin de Slavia Prag'dan Nicolae Stanciu olduğu ifade edildi. 2019'da 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Al-Ahli Cidde'ye transfer olan Rumen oyuncu, Temmuz 2019'da 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Slavia Prag'a transfer olarak Çekya'ya dönmüştü. İstanbul ekibinin CS Universitatea Craiova'dan Alexandru Cicaldau'yu da transfer listesine aldığı ifade edildi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Cicaldau ile daha önce İtalyan temsilcisi Sampdoria da ilgilenmişti.