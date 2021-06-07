Aslan’da Dennis sürprizi

Galatasaray'da yapılacak forvet takviyesi ortaya çıktı. Bonservisi Belçika ekibi Club Brugge'de olan Nijeryalı forvet Emmanuel Dennis, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şaşkınlık yarattı. Sezonun bitmesinin ardından tatile çıkan 24 yaşındaki futbolcu Galatasaray formasıyla antrenman yaptığı anları sosyal medyadan paylaşırken, bu paylaşım kısa sürede Belçika basınında gündem oldu.



10 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Dennis'in bu paylaşımı şaşkınlıkla karşılanırken, oyuncunun formalı görüntüsünün transfer ihtimalini artırdığı kaydedildi. Belçika ekibi ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Emmanuel Dennis, geçtiğimiz sezon Köln formasıyla 10 maçta forma giydi ve 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Açılış Başakşehir'de



SEZONUN sona ermesiyle Galatasaray'da zemin düzeltme çalışmaları başladı. Drenaj sisteminin yeniden yapıldığı stadyumda çimleri yerleştirme çalışması temmuz ayında gerçekleştirilecek. Türk Telekom Stadyumu Stat İşletme Direktörü Ali Çelikkıran, "Taraftarlarımız rahat olsunlar; seneye çok güzel bir zeminde sıkıntısız bir sahada maçlarını izleyecekler" açıklamasını yapmıştı. Ancak ligi ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçlarına çıkacak Galatasaray'da stat zemini yeni sezonun başlangıcına yetişemeyecek.



G.SARAY'DA İKİ İMZA TAMAM

GALATASARAY sezonu 2. sırada tamamladı. Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılılar, defteri kapatıp önümüzdeki sezon için çalışmalara başladı. Ara transferde önemli isimleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı. Eksik ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Galatasaray, sözleşmesi bitecek 2 oyuncu ile anlaştı. Galatasaray'da yönetim teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile yeniden anlaşarak ön protokol imzaladı. İki oyuncunun da ikişer yıllık imza atacağı öğrenildi.