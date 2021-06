Mejbri heyecanı

YENİ sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester United'ın genç yıldızı Hannibal Mejbri'ye talip oldu. Belhanda ile yollarını ayıran, Gedson, Etebo ve Ryan Donk'un sözleşmeleri sona eren İstanbul ekibi, genç yıldız için girişimlerine başladı. Tunus Milli Takımı'nda da forma giyen ve önceki gün düzenlenen basın toplantısında geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Mejbri, "Seçeneklerden birisi Galatasaray, her an her şey olabilir" dedi. Manchester United U 23 takımında oynayan 18 yaşındaki Mejbri'nin kiralık olarak kadroya katılacağı ifade edildi.

GENÇ YILDIZ 20 MAÇTA 4 GOL ATTI

TUNUSLU futbolcu geçen sezon Premier League 2'de 20 maça çıktı, 4 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Hannibal Mejbri, on numara ve merkez orta saha olarak da forma giyebiliyor.

18 MİLYON EURO'LUK OPERASYON

GALATASARAY yönetimi, yeni sezon öncesi yıllık kazançları toplam 18 milyon Euro'yu bulan üç yıldızı Falcao, Feghouli ve Diagne'yi elden çıkararak büyük bir tasarruf elde etmeyi planlıyor. 5 milyon Euro'luk garanti ücretiyle Falcao takımın en çok kazanan ismi.