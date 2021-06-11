  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray Alex Moreno Aslan oluyor

Aslan oluyor

Alex Moreno Aslan oluyor

11.6.2021

SARACCHİ'NİN kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray aradığı ismi İspanya'da buldu. Sarıkırmızılılar, Real Betis'in İspanyol oyuncusu Alex Moreno'yu gündemine aldı. 2019'da Rayo Vallecano'dan 7 milyon Euro bonservis karşılığında Betis'e transfer olan Moreno'nun transferinde tarafların imza aşamasına geldiği belirtildi. Ön liberoya da takviye yapacak olan yönetim, İngiliz ekibi Bournemouth'ta forma giyen Jefferson Lerma'ya da kanca attı. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığı Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları ise 14 Haziran gününde genç antrenör Selçuk İnan yönetiminde başlayacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alex Moreno Aslan oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.