Alex Moreno Aslan oluyor

SARACCHİ'NİN kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray aradığı ismi İspanya'da buldu. Sarıkırmızılılar, Real Betis'in İspanyol oyuncusu Alex Moreno'yu gündemine aldı. 2019'da Rayo Vallecano'dan 7 milyon Euro bonservis karşılığında Betis'e transfer olan Moreno'nun transferinde tarafların imza aşamasına geldiği belirtildi. Ön liberoya da takviye yapacak olan yönetim, İngiliz ekibi Bournemouth'ta forma giyen Jefferson Lerma'ya da kanca attı. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığı Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları ise 14 Haziran gününde genç antrenör Selçuk İnan yönetiminde başlayacak.