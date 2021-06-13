Galatasaray’da işlem tamam

TRANSFER sezonunu Türkiye'den Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katarak açan Galatasaray'ın, yabancı oyuncu transferinde ilk hamlesi Alex Moreno oluyor. Real Betis forması giyen İspanyol sol beki renklerine bağlamaya hazırlanan sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuyla pazarlıkta artık son aşamaya geldi. Transferde artık ufak detayların konuşulduğu ve resmi imzaların gelecek hafta atılacağı öğrenildi. HAZIRLIK KAMPINA KATILACAK

28 yaşındaki Moreno'nun, önümüzdeki hafta takıma katılacağı ve Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık kampında yer alacağı belirtildi. 2019'da Rayo Vallecano'dan 7 milyon Euro bonservis karşılığında Betis'e transfer olan yıldız oyuncu kariyerinde ilk kez İspanya dışına çıkacak. Tecrübeli sol bek geçen sezon 23 maçta 2 asist yaptı.

ADAY ÖZTÜRK'ÜN YOL HARİTASI

GALATASARAY Başkan Adayı Metin Öztürk, sarı-kırmızılıları mahkeme kapılarından kurtarıp, fabrika ayarlarına döndüreceklerini belirterek, "3 yıllığına geliyoruz. Biz 1 yıl sonra bu kulübü 28 Mayıs 2022'de seçime götürüp güvenoyu alacağız" dedi. Metin Öztürk ayrıca seçimi kazanmaları halinde teknik direktör Fatih Terim'in 20 Haziran'da iş başı yapacağını açıkladı.