Yeniden Asamoah

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, 21 Temmuz'daki PSV maçına kadar sol bek transferini bitirmeye çalışıyor. Real Betis forması giyen Alex Moreno'yu ilk sıraya alan sarı-kırmızılılar, İspanyol oyuncunun alternatifini İtalya'da buldu. İstanbul ekibi daha önce birçok kez gündemine gelen ancak transferini bir türlü sonuçlandıramadığı Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ı yeniden listesine aldı, menajeriyle görüşüldü.



BAŞKA TEKLİFLER DE VAR

İtalya Ligi takımlarından Cagliari ile sözleşmesi sona eren Asamoah için F.Bahçe'nin de devrede olduğu öğrenilirken, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki sol bek için Galatasaray'ın daha istekli olduğu belirtildi. Sol beke F.Bahçe ve G.Saray'ın yanı sıra İtalya'dan da teklifler olduğu ve Ganalı ismin geleceği hakkında henüz net bir karar vermediği açıklandı.



KUTUCU ASLAN OLUYOR



GALATASARAY, milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu transfer etmek için düğmeye bastı. Bonservisi Bundesliga ekibi Schalke'de olan ve geçen sezonun ikinci yarısını Hollanda ekibi Heracles Almelo'da geçiren 21 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in de çok istediği Kutucu'yu transfer ederek hem yerli oyuncu havuzunu geliştirmek hem de kadrosunu gençleştirmek istiyor.