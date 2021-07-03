Aslan’da yeni iddia

G.Saray'ın sol bek arayışları ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Sol beke takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların son olarak Bordeaux forması giyen 28 yaşındaki Fransız yıldız Maxime Poundje'yi takibe aldığı iddia edildi. Kulübü ile sözleşmesi sona eren tecrübeli isim geçen sezon Fransa Ligi'nde 14 maçta 494 dakika sahada kaldı. Kariyerinde 170 karşılaşmada 4 gol kaydeden Poundje, bu süreçte Bordeaux dışında bir takımda görev almadı.

36 MAÇTA 2 ASİST

Aslan'ın sol bek konusunda Napoli forması giyen Portekizli futbolcu Mario Rui için de kulübü ile görüşmelere başladığı ileri sürülmüştü. Sırasıyla Valencia Mestalla, Benfica, CD Fatima, Parma, Gubbio, Spezia, Empoli, Roma ve Napoli formaları giyen oyuncunun kiralık olarak kadroya dahil edilme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Rui 36 karşılaşmada 2 asist yaptı. Yönetimin iki oyuncudan birini renklerine katması beklenirken sol bek transferi çözülür çözülmez değişen yabancı statüsü sebebiyle yerlilerin ağırlıkta olduğu takviye çalışmalarının da sürmesi bekleniyor.



FATİH TERİM'İN YERLİ PLANI BELLİ

DEĞİŞEN yabancı kuralıyla birlikte teknik direktör Fatih Terim de kafasında ideal kadroyu şekillendirmeye başladı. Terim'in A Planı olan 3 yerliyi yine Taylan-Emre Kılınç-Kerem oluşturacak. B Planı ise bu oyuncuların alternatifi olan Aytaç-Emre Akbaba-Barış Alper üçlüsü olacak.