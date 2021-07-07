Aslan’dan sol beke yeni aday

GALATASARAY, sol bekte direkt oynayabilecek bir sol bek arayışında. İspanyol sol bek Alex Moreno ile her konuda anlaşan ve kulübü Real Betis'le opsiyon maddesi üzerinde uzlaşmaya çalışan, öte yandan bonservisi ellerinde olan Kuzey Makedonyalı Alioski ve Hollandalı Van Aanholt'la görüşen sarı-kırmızılılar, bu kez de rotayı Almanya'ya çevirdi. Cimbom, Alman ekibi Werder Bremen'de oynayan Ludwig Augustinsson'a kanca attı. İsveç Milli Takımı'yla Euro 2020'de de görev yapan 27 yaşındaki sol bek, W.Bremen'i istemiyor.

BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR

ALMAN Kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli sol bek için bonservis pazarlığı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar PSV Eindhoven maçına bu transferi yetiştirmeye çalışıyor. Galatasaray'ın bu transfer için öngördüğü maksimum bütçenin 3.5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Öte yandan sarı-kırmızılılar, Arda Turan ile 1 yıllık sözleşme yaptıklarını açıkladı.

BARIŞ ALPER YILMAZ GALATASARAY'DA

GALATASARAY, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü'nün yıldızı Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Cimbom, 21 yaşındaki kanat oyuncusu için Başkent ekibine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bunun yanında İstanbul ekibi genç bir futbolcuyu da Keçiörengücü'ne verecek. Geçen sezon 1. Lig'de 34 maça çıkan genç oyuncu 8 gol attı, 5 de asist yaptı.