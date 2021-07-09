Rodriguez’e Aslan pençesi

Yeni sezon hazırlıklarını Fatih Terim yönetiminde sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılan oyuncuların eksikliğini gidermek için yürütülen transfer çalışmaları sürerken, gündeme gelen son isim EURO 2020'de de boy gösteren Ricardo Rodriguez oldu. İtalyan basını sarı-kırmızılı takımın İsviçreli oyuncuyu araştırdığını belirtti. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre 2019-2020 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'nin de gündemine gelen oyuncu için Galatasaray yetkilileri, kısa bir süre içerisinde Milan'a oyuncunun şartlarını soracak. 2019-2020 sezonunda PSV Eindhoven'a kiralanan Rodriguez, geçtiğimiz sezonda ise Torino'da oynamıştı.



ONYEKURU VEDA ETTİ

SON üç sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Henry Onyekuru Galatasaray'a veda etti. Onyekuru, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında; "Her şey için teşekkürler ve iyi şanslar." dedi. Geçen sezon devre arası satın alma opsiyonuyla Monaco'dan kiralanan Onyekuru'nun 4 milyon 350 bin euro'luk opsiyon süresi 11 Haziran'da bitmişti.