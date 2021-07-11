Aslan’dan Mısır seferi

Galatasaray, transferde rotasını Mısır'a çevirdi. Sarı-kırmızılı kulüp satın alma opsiyonuyla Mostafa Mohamed'i Mısır'ın Zamalek takımından transfer etmiş ve bu hamle hem Mısır'da hem de Türkiye'de çok konuşulmuştu. İstanbul ekibi bu kez de Al Ahly'nin golcü oyuncusu Mohamed Sherif ile orta saha oyuncusu Aliou Dieng ve Pyramids'in sol kanat futbolcusu Ramadan Sobhi'yi transfer etmek için kollarını sıvadı.

3 İSME DE TEKLİF YAPILDI

Mısır basını, sarı-kırmızılıların Al Ahly'den Mohamed Sherif için teklif yaptığını öne sürdü. Habere göre Galatasaray, 25 yaşındaki golcü için kulübüne 3 milyon dolarlık teklifte bulundu. Yine Mısır basınına göre Galatasaray, Al Ahly'nin 23 yaşındaki Malili ön liberosu Aliou Dieng için ise 4 milyon dolarlık bir teklif yaptı. Aslan'ın, Ramadan Sobhi için de devre olduğu öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu Mısır'da Pyramids forması giyiyor. Sobhi'nin Galatasaray'dan 2.2 milyon euro istediği, sarı-kırmızılı ekibin ise 1.5 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

KAAN AYHAN'DAN KÖTÜ HABER

GALATASARAY ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Kaan Ayhan ile ilgili kulübü Sassuolo'dan kötü haber geldi. Takımın CEO'su Giovanni Carnevali, "Kaan Ayhan'ı bırakmayı düşünmüyoruz, başka bir takıma gideceğini sanmıyorum" dedi.

DİAGNE DÖNEMİ BİTİYOR

G.Saray'da bir defter daha kapanmak üzere. Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro artı bonus karşılığında transfer edilen, Diagne'nin takımdan ayrılacağı ileri sürüldü. Oyuncunun West Bromwich'e gitmesi bekleniyor. Diagne dün TFF'ye bildirilen listede de yer almazken sakalığı süren Omar, tatilde olan Muslera ameliyat geçiren Taylan da listede yer almadı. Oğulcan'ın da TFF'ye bildirilmemesi de dikkat çekti.