Sol bek için Babel devrede

Bir süredir sol bek arayışlarında olan Galatasaray'da Ryan Babel, sarı-kırmızlı takımın gündemindeki Patrick Van Aanholt'a transfer çağrısı yaptı.

Babel, Hollanda Milli Takımı ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayan ve şu anda tatilde olan vatandaşı 30 yaşındaki sol bek Patrick Van Aanholt'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altına, "Come to Galatasaray (Galatasaray'a gel)" yorumunu yaptı.

Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace forması giyen Patrick Van Aanholt'un kulübüyle olan sözleşmesi geçtiğimiz ay sona ermişti. Bu arada İstanbul ekibi, gündeminde olan Moreno ve Alioski ile de anlaşamadı.

GOLCÜ FALCAO'DAN ŞARTLI AYRILIK SİNYALİ

GALATASARAY'A transfer olduğu günden bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentilerin uzağında kalan Radamel Falcao, sarı-kırmızılılardan ayrılmak için yönetimle bir görüşme yaptı ve iki şart sundu. Yapılan görüşmede Galatasaray'dan kazandığı maaşı alabileceği bir takım bulması gerektiğini söyleyen Kolombiyalı yıldız, ayrıca iki yıllık bir sözleşme beklediğinin de altını çizdi. Teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon planlarında yer almayan 35 yaşındaki oyuncu, İstanbul ekibinde 2 sezonda 33 maçta 19 gol, 3 asist yaptı.