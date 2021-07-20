Aslan şova başladı

TRANSFERDE bombaları patlatmaya hazırlanan Galatasaray, Udinese'nin sağ bek oyuncusu Jens Larsen ve Alanyaspor'un genç orta saha oyuncusu Berkan Kutlu transferlerinde mutlu sona ulaşmasının ardından gözler diğer transferlere çevrildi. Larsen için kulübüyle 3 milyon Euro bonservis bedeli konusunda anlaşan sarı-kırmızılılar, Berkan için de kulübüyle 3 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 30 pay karşılığında söz kesti. Forvet bölgesinde Falcao'nun sık sık sakatlanması ve Diagne'nin yeni sezon planlarında yer almaması nedeniyle İspanya ekibi Leganes ile yollarını ayıran 28 yaşındaki golcü oyuncu Borja Baston gündeme alındı. Sarı-kırmızılılar, mali şartların oluşması durumunda İspanyol forveti kadrosuna katacak. Bu arada önceki günkü idmanda sakatlanan Falcao, dünkü antrenmana katılarak teknik heyetin yüzünü güldürdü.