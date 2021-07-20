TFF’ye Oğulcan tepkisi

G.Saray Başkanı Elmas lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ile ilgili de TFF'ye ateş püskürdü. Elmas, "Oğulcan'ın olayı kasıtlı geciktirilen bir lisans olayıdır, sonunda lisansı alacağımızı biliyorum. Bu sistemle mücadeleye devam edeceğiz. Ben Oğulcan için üzülüyorum. Kişilerin kendi menfaatleri, Türk futbolunun önüne geçmiş durumda" dedi.



ELMAS'TAN İNCİLER



ROSİER ile görüştük. Başka bir takımın ricasıyla hiçbir oyuncudan vazgeçmedik. Oyuncunun buraya gelmek istemesi, karakterinin buraya uygun olmasına da bakıyoruz.

STANCİU için talep edilen rakam ile bizim düşündüğümüz rakamlar arasında fark var; görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

G.SARAY'I sosyal medyanın yönetmesine izin vermeyeceğiz, bu tür oyunları yapanlar boşuna uğraşmasın.