  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray TFF’ye Oğulcan tepkisi

TFF’ye Oğulcan tepkisi

TFF’ye Oğulcan tepkisi

20.7.2021

G.Saray Başkanı Elmas lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ile ilgili de TFF'ye ateş püskürdü. Elmas, "Oğulcan'ın olayı kasıtlı geciktirilen bir lisans olayıdır, sonunda lisansı alacağımızı biliyorum. Bu sistemle mücadeleye devam edeceğiz. Ben Oğulcan için üzülüyorum. Kişilerin kendi menfaatleri, Türk futbolunun önüne geçmiş durumda" dedi.

ELMAS'TAN İNCİLER

ROSİER ile görüştük. Başka bir takımın ricasıyla hiçbir oyuncudan vazgeçmedik. Oyuncunun buraya gelmek istemesi, karakterinin buraya uygun olmasına da bakıyoruz.
STANCİU için talep edilen rakam ile bizim düşündüğümüz rakamlar arasında fark var; görüşmelerimizi sürdürüyoruz.
G.SARAY'I sosyal medyanın yönetmesine izin vermeyeceğiz, bu tür oyunları yapanlar boşuna uğraşmasın.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF’ye Oğulcan tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.