Yolunuz açık olsun

Türkiye'yi Avrupa'da temsil ede-cek ekiplerimiz Galatasaray, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un rakipleri dün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura sonucu belli oldu. Galatasaray, yarın karşılaşacağı PSV Eindhoven'ı iki maç sonucunda elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesi-nin tur atlayan tarafı ile karşılaşacak.

PSV'YE ELENİRSE ST.JOHSTONE

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda veda eder-se yoluna UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turundan devam edecek ve burada da İskoç temsilcisi St Johns-tone ile karşılaşacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle tur mücadelesi verecek. Sivasspor ise Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Maçlar, 5-12 Ağustos tarihlerinde oynanacak