Aslan fena dağıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Hollanda deplasmanında PSV karşısında ağır bir yenilgi aldı: 5-1. 2. dakikada Marcao pasını Muslera'ya verdi. Muslera'nın hatalı kontrolünde Zahavi topu kaptı ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 35'te sağ taraftan ceza sahası içine giren Madueke'nin son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa kale önünde Zahavi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0. 42'de sol taraftan Ömer'in içeri çevirdiği topa kale önünde Emre Kılınç'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. 51'de Zahavi'nin pasıyla savunma arkasına hareketlenen Götze, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1. 84'te Ceza sahasına doğru doldurulan top Zahavi'nin önüne düştü. Muslera'dan sıyrılan Zahavi topu filelere gönderdi: 4-1. 86'da Zahavi ile verkaç yapan Gakpo'nun sağ çaprazdan yakın direk dibine doğru çektiği sert şutta Muslera gole izin vermedi. 88'de sol kanattan Max'in ortasında Götze kafayı vurdu ve skoru belirledi: 5-1.



MUSLERA YIKILDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayan Galatasaray, PSV'ye konuk olduğu maçın henüz 2. dakikasında geriye düştü. Yapılan geri pasta topu kaptıran ve Zahavi'nin golüne engel olamayan Muslera, büyük hatasının ardından adeta yıkıldı. Uruguaylı eldivenin bu hatası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı taraftarlar Muslera'yı sert bir dille eleştirdi. Bazı taraftarlar ise tecrübeli kaleciye sahip çıktı.



BÜYÜ BOZULDU

GALATASARAY, Fatih Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 9. maçını oynadı. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Terim yönetiminde çıktığı 8 müsabakanın tümünü kazanmayı başardı. Galatasaray, 1997-1998'de Sion, 1998-1999'da Grasshoppers, 1999- 2000'de Rapid Wien ve 2003- 2004'te ise CSKA Sofya'yı hem sahasında hem de deplasmanda mağlup ederek Kupa 1'de adını gruplara yazdırdı. Bu müsabakalarda 23 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 5 golüne ise engel olamadı.



ÇİRKİN SALDIRI

PSV ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından soyunma odasına doğru hareket eden sarı-kırmızılı ekibe, bir grup PSV taraftarı sözlü tacizde bulundu. Sonrasında kaçışmaya başlayan taraftarların bir kısmı da Galatasaray taraftarlarına saldırmaya çalıştı. O anlarda bazı taraftarlar saha içine kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri de olaylara müdahale etti.



KAZANAN ÇIKMADI

Galatasaray 'ın PSV karşısında başarılı olması halinde Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakiplerinin karşılaştığı mücadele çekişmeli geçti. Celtic Park'ta oynanan maçın 39. dakikasında Abada ile öne geçen İskoç ekibi avantajını kullanamadı. Midtjylland 66. dakikada Evander ile skoru eşitledi ve maç 1-1 bitti. Celtic takımından Bitton 44. dakikada, Midtjylland takımından Dreyer ise 66. dakikada kırmızı kart gördü. İki takım gelecek hafta rövanş maçında karşılaşacak.



YEDİNCİ RANDEVU

Galatasaray ile PSV, dun Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 maçın 4'ünü PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı. Bu maçlarda PSV 10 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray 6 gol kaydetti. İki takım, 1987-1998 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda, 2001-2002 ve 2005- 2006'da ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşmıştı.