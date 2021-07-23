Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV'ye 5-1 mağlup olarak bu dev organizasyonda devam etme şansını mucizelere bırakan G.Saray'a kabus çöktü. Yeni sezon öncesi hazır bir görüntü çizmeyen Aslan, eleştiri bombardımanına tutulurken teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri ve sistemi eleştirilerin odak noktasında yer aldı. Tecrübeli çalıştırıcının üçlü savunma düşüncesi ile Mohamed ve Falcao gibi iki önemli golcüsünü de yedek kulübesinde tutması tepki gördü.

TRANSFER BİLMECESİ SÜRÜYOR

Kulislerde Terim ile yönetici Işıtan Gün arasındaki soğukluğun PSV yenilgisine zemin hazırladığı iddia ediliyor. Başkan Burak Elmas'tan sonra en yetkili kişi olan Gün'ün Ghezzal, Larsen ve Alioski transferlerinde önemli aşama kaydettiği ancak hazırlanan sözleşmelerdeki şartların ağırlığını dikkate alan Terim'in transferlere onay vermediği konuşuluyor. Bu sebeple de beklenen takviyelerin yapılamamasının bu sonucu hazırladığı kulüpten sızan haberler arasında.

KALECİ FERNANDO MUSLERA ŞAŞIRTTI

Taraftarlar sosyal medyadan takımı eleştiri yağmuruna tutarken transferlerin gecikmesi nedeniyle yönetim de eleştirilerden nasibini aldı. Taraftarların her zaman tam destek verdiği kaleci Fernando Muslera'nın da hatalı goller yemesi camiada endişe yarattı.



TERİM 3 İSMİN BİLETİNİ KESTİ

GALATASARAY'DA tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in PSV Eindhoven maçı sonrası 3 ismin biletini kestiği ortaya çıktı. Bu isimlerden PSV maçında ilk 11'de görevlendirilen Babel, beklenen performansı sergileyemedi. Terim'in şans verdiği bir diğer isimlerden olan Sekidika da kendisine verilen şansı iyi kullanamadı. Feghouli de, PSV karşılaşmasında sınıfı geçemedi.