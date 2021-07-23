Nainggolan bombası

Kadrosuna Kenan Karaman, Salih Uçan ile Mehmet Topal'ı katan ve Rosier'i açıklamaya hazırlanan Beşiktaş, gündemine bir dünya yıldızını aldı. Siyahbeyazlıların geçen sezonu İtalya Ligi ekiplerinden Cagliari'de kiralık olarak geçiren Interli futbolcu Radja Nainggolan'ı transfer etmek istediği iddia edildi. İtalya basınında çıkan haberlere göre, Inter'in yeni sezon planlarında yer almayan oyuncu Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş da Inter'le sözleşmesini feshetmek için 2 milyon Euro isteyen Belçikalı orta saha oyuncusuna talip oldu. 33 yaşındaki yıldız orta saha için şartları değerlendiren Kara-Kartal, teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği karara göre hareket edecek.

DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Piyasa değeri 5 milyon Euro olan Belçikalı yıldız Radja Nainggolan kariyerinde çıktığı 518 karşılaşmada 60 gol attı, 49 asist yaptı. Nainggolan'ın ismi geçtiğimiz sezonlarda sık sık Türk takımları ile anılmış fakat transferi gerçekleşmemişti.