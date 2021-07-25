Galatasaray durmuyor

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a 5-1 yenilen Galatasaray'da yönetim, transfer çalışmalarına hız verdi. Romanya'nın Universitatea Craiova takımında forma giyen 24 yaşındaki Rumen orta saha Alexandru Cicaldau, Fransız temsilcisi Rennes'te oynayan 20 yaşındaki sağ bek Sacko Boey ile İngiliz ekibi Crystal Palace'tan da Patrick van Aanholt ile sözleşme imzalayacak sarı-kırmızılılar, gündemine bir yıldız oyuncu daha aldı.

YILDIZ İSMİ KİRALIK İSTEYECEKLER

Galatasaray yine Rumen ekibi Steau Bükreş'te forma giyen ve 10 numara pozisyonunda görev yapan Olimpiu Morutan'a da kanca attı. Sarı-kırmızılıların 2023 yılına kadar Steau Bükreş ile sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 2.8 milyon Euro olan 22 yaşındaki Olimpiu Morutan'ı kiralık olarak kadroya katmak istediği belirtildi. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve Morutan transferinin de önümüzdeki hafta sonuçlanacağı açıklandı. Sarı-kırmızılı yönetimin forvet hattına da iyi bir golcü alacağı ve bu konuda çalışmalarını sürdürdüğü gelen haberler arasında.

CİCALDAU RESMEN ASLAN

GALATASARAY , Romanya'da Craiova takımının formasını giyen Alexandru Cicaldau'yu resmen kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından 'Hoş geldin' mesajıyla bir video paylaşıldı ve 5 yıllık sözleşme imzalanan 24 yaşındaki Rumen orta sahanın transferi duyuruldu. Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun transferi için Universitatea Craiova'ya 6 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılı kulübün bu miktarı üç yıl içinde taksitlerle ödeyeceği açıklandı. Cicaldau'nun 25 milyon Euro tek tarafı serbest kalma bedelinin olduğu açıklandı.

BERKAN KUTLU HAREKATI

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'da forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu ısrarla istediğini söyledi. Daha önce 2.5 milyon Euro'luk resmi teklif yapan İstanbul temsilcisinin 3 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama bu transferi bitirmesi bekleniyor. Alanyaspor'la Topuk Yaylası'nda kampta bulunan 23 yaşındaki yıldız adayı ile anlaşma sağlanması halinde İstanbul'a gelerek 5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak. Geçen sezon başında yetiştirme bedeli karşılığında Sion'dan Alanyaspor'a transfer olan Berkan Kutlu kulübüyle 42 maçta 3 gol attı

SARACCHİSARACCHİ ŞOKU

GALATASARAY'DAN ayrılan ve Alman ekibi Leipzig'e dönen Marcelo Saracchi'nin ön çapraz bağı koptu. Leipzig, Montpellier maçında sakatlanan oyuncu için geçmiş olsun mesajı yayınladı.