G.Saray mucize peşinde

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 5-1'in rövanşında bugün Hollanda ekibi PSV Eindhoven'i konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Maç D-Smart'tan canlı olarak yayınlanacak. Tur atlayacak takım, üçüncü ön eleme turuna, sonrasında Play-Off turuna, Play-Off turunu kazanan ekipler ise Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak. Eşleşmenin galibi, üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Elenen takım ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç takımı St Johnstone ile mücadele edecek. İstanbul ekibi, Avrupa kupalarında 290. kez sahne alacak.

AVRUPA'DA 290. MAÇ

G.SARAY, Avrupa kupalarında çıktığı 289 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 113 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan sarıkırmızılılar, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Rakip fileleri ise 384 kez havalandırdı.



G.SARAY NASIL TUR ATLAR?

YAPILAN düzenlemeye UEFA bünyesindeki kulüp organizasyonlarında deplasman golü kuralı geçerli değil. Bu yüzden PSV Eindhoven ile oynanan ilk karşılaşmadan 5-1 mağlup ayrılan Galatasaray'ın tur atlaması için farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-kırmızılı takım, rakibine herhangi bir 4 farklı skorla üstünlük kurduğu takdirde maçı uzatmalara taşıyacak. Galatasaray, 5 farklı skorla kazanması halinde ise adını üst tura yazdıracak.



9 BİN SEYİRCİ İZLEYECEK

G.SARAY, Türk Telekom Stadyumu'ndaki zemin çalışmalarından dolayı mücadeleyi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacak. Sarıkırmızılıların, satışa çıkardığı biletlere yoğun bir talep geldi. Maça, pandemi koşulları gereği stadın yüzde 50 kapasitesi olan 9 bin seyircinin alınacağı açıklandı.



PATRİCK VAN AANHOLT İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Cicaldau ve Boey de isimleri UEFA'ya bildirilmediği için maçta oynayamayacak. PSV ise Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Galatasaraylı eski oyuncu Bruma'yı maç kadrosuna aldı.