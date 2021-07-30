Aslan şokta

PSV'ye her iki maçta da mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerde veda eden ve hayal kırıklığı yaşayan G.Saray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecekken, Beşiktaş Devler Ligi'ne direkt gruplardan başlayacak. G.Saray'ın elenmesiyle Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek en az 26 milyon Euro'luk gelire tek başına sahip olacak. Öte yandan maçta Ömer Bayram'a oyundan çıkarken bir kısım taraftar tepki gösterirken, bir kısım taraftar da lehinde tezahüratlarda bulundu. Fatih Terim ise oyuncusuna çıktıktan sonra sarılarak destek verdi.

SON 37 MAÇTAKİ 23. YENİLGİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 37 maçta 4 galibiyet aldı. Sarıkırmızılı takım, 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İtalyan ekibi Juventus'u 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdığı karşılaşmanın ardından Avrupa arenasında 37 kez sahneye çıktı, 23 kez mağlup oldu, 10 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.



TANGANGA İDDİASI

GALATASARAY, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar için gündeme gelen son isim Tottenham'ın İngiliz stoperi Japhet Tanganga oldu. İngiliz basınında Galatasaray'ın Tottenham'ın 22 yaşındaki defans oyuncusu Tanganga'ya teklif yaptığı belirtildi. İstanbul temsilcisinin futbolcu için 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken İngiliz ekibinin kadrosunda düzenli oynatamadığı oyuncusunu Galatasaray'a kiralama konusunda istekli olduğu vurgulandı. Tottenham altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca Tottenham dışında bir takımda oynamayan Tanganga , stoper ve sağ bekte oynayabiliyor. Tanganga da sürekli forma giyebileceği bir takımda oynamak istiyor.



HOLLANDA BASININDA GENİŞ YANKI BULDU

G.SARAY'IN vedası Hollanda basınında geniş yankı uyandırdı. Hollanda'nın önemli gazetelerinden Telegraaf, haberi "PSV, G.Saray'a karşı Devler Ligi ön elemesinde karşı çok basit şekilde yoluna devam ediyor" şeklinde duyurdu. BD, "PSV, G.Saray'a karşı kazandığı sorunsuz zaferin ardından Şampiyonlar Ligi'ne yaklaştı" ifadelerini kullanırken, Nieuwsblad, "G.Saray, Diagne'nin golüne rağmen Devler Ligi'nde 3. tura geçemedi" başlığını kullandı.



CİCALDAU UEFA'DA YOK

GALATASARAY'IN yeni transferi Rumen futbolcu Cicaldau, sarıkırmızılıların UEFA Avrupa Ligi elemelerinde yapacağı maçlarda görev alamayacak. Cicaldau, eski takımı Universitatea Craiova ile UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde forma giydiği için, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile yapacağı maçlarda ve olası play-off turu mücadelesinde takım kadrosunda bulunamayacak.