G.Saray’da bir devrin sonu

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Falcao ile Feghouli'yi takımda düşünmediklerini belirten Elmas, "İki oyuncuyla görüşerek kendilerine kulüp bulmalarını söyledim. Güzel hizmetleri oldu. Fakat, ikisinin maliyetiyle kulübün yeni finansal yapılanması çerçevesinde maaşlarını ödemek mümkün değil" dedi. Sarı-kırmızıların transfer gündeminde yer alan Rumen oyuncu Morutan ile ilgili de konuşan Elmas, "Morutan ile ilgili hiçbir görüşme olmadı, olmayacak. Resmi teklif bile yapmadık" ifadelerini kullandı.

CLAUDINHO İLE TEMASA GEÇİLDİ

On umara transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Morutan'ın yüksek maliyeti nedeniyle alternatif isimlere yöneldi. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon devre arası transfer döneminde de gündemine gelen Brezilya Ligi takımlarından Red Bull Bragantino'da oynayan Claudinho için nabız yoklamaya başladı. On numara, merkez orta saha ve sol kanat bölgelerinde oynayabilen Brezilyalı oyuncu için harekete geçen Aslan, kulübüyle ilk teması kurdu. Yıldız ismi uygun bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmak isteyen İstanbul temsilcisi, pazarlıklarını sürdürüyor.