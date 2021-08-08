Galatasaray’da gündem Nelsson

Defansa takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yönetim, 22 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un peşine düştü. Kopenhag'da forma giyen 22 yaşındaki yıldız futbolcu için kulübü ilk etapta 7 milyon Euro isterken, Cim-Bom'un 5 milyon Euro verdiği ve tarafların anlaşmak üzere olduğu kaydedildi. Tarafların bir-kaç gün içinde yeniden bir araya geleceği belirtildi.

FALCAO, INTER MİAMİ YOLCUSU

Luyindama'nın kötü performansından sonra stoper arayışlarına hız veren Galatasaray için Japhet Tanganga da gündeme geldi. Yönetimin 22 yaşındaki oyuncu ve kulübü Tottenham ile de anlaşma sağladığı ifade edildi. Bu arada İstanbul ekibinde istenmeyen futbolcu ilen edilen Falcao'ya ABD ekiplerinden Inter Miami teklifte bulundu. Kolombiyalı golcünün teklifi kabul ettiği açıklandı.