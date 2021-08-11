Yacine Adli için rakipler güçlü

G.Saray’ın istediği 20 yaşındaki yıldız isim için Milan ve Tottenham devrede

Galatasaray'ın bir süredir gündeminde bulundurduğu 20 yaşındaki 10 numara Yacine Adli için temaslar sürerken genç yıldızın güçlü rakiplerin listesine girdiği öne sürüldü. sport. fr'nin haberine göre Bordeaux forması giyen Yacine Adli yakında Milan'da Bennacer'ın yanına katılabilir. Fransa'dan Mike Maignan ve Fode Balo- Toure'yi kadrosuna katan AC Milan, bir sonraki hedefleri Yacine Adli'ye odaklandı. L'Equipe'a göre, İtalyan kulübü Bordeaux ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden 20 yaşındaki oyuncu için şimdiden 12 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 10'luk bir teklifte bulundu. Milan dışında Tottenham'ın da oyuncu için devrede olduğu ileri sürüldü. Bu arada Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.